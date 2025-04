La Junta admite que tiene jaulas en Monfragüe pero dice que «la captura de ciervos es muy esporádica»

Ángela Murillo Viernes, 11 de febrero 2022, 12:36 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

La Junta reconoce que en el Parque Nacional de Monfragüe hay 50 jaulas en el marco del programa de acción selectiva de ungulados. «Se activan, desactivan o se trasladan en función de las circunstancias». Estos elementos de captura funcionan con el sistema de puerta batiente. En este momento hay operativas 16 de esas jaulas, indica la Consejería para la Transición Ecológica.

Puntualiza también que «la captura de ciervos mediante este sistema es muy esporádico, ya que por su cornamenta es prácticamente imposible que puedan acceder al interior». Las jaulas están diseñadas para la «captura de jabalíes, siendo los cercones la forma habitual de extracción para ciervos».

La Junta detalla esta información tras el polémico vídeo en el que se ve un ciervo dentro de una jaula, desnutrido y herido. La Administración regional, de quien depende el Parque Nacional, aseguró el jueves no tener evidencias de que las imágenes difundidas para denunciar las técnicas para la captura de animales correspondan a Monfragüe.

Sin embargo, HOY pudo constatar con el autor de las imágenes que se trata de una grabación hecha en la finca Lugarnuevo, dentro del Parque Nacional. Además de ese vídeo, en las últimas horas se han difundido numerosas fotos de jaulas vacías dentro del espacio protegido.

Ampliar Imagen de una jaula usada en Monfragüe. HOY

La gestión de estas jaulas se hace a través de la empresa pública Tragsa y la Consejería asegura que se revisan cada 24 horas. «En caso de no poder garantizar la revisión diaria por parte de los trabajadores de la empresa o del Parque, dichas jaulas no entran en funcionamiento». De hecho, añade que este fin de semana quedarán inactivas «al no poder garantizar su revisión»

A la Fiscalía

Esta información se conoce después de que la Real Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan anunciaran que van a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente a la Dirección del Parque. Pero la Junta sostiene que se ciñe al cumplimiento del plan de acción selectiva de ungulados en Monfragüe autorizado, y previamente informado favorablemente por el Patronato del parque hace casi un año.

Dicho plan abordó la necesidad de contrarrestar la sobreabundancia de ungulados que puede alterar los ecosistemas a diferentes niveles y también para reducir el efecto de la sobreabundancia de animales en la aparición y mantenimiento de procesos infecciosos. En el caso de los jabalíes se ha constatado la prevalencia en un 60% de tuberculosis.

Pero la Federación de Caza cree que enjaular animales es un tipo de prácticas de control que está prohibida, de ahí que denuncie la «doble moral de la Administración en la gestión de las poblaciones».

Monterías prohibidas

Hay que recordar que en marzo de 2021 se prohibieron las monterías en Monfragüe para controlar la población de animales. A cambio se utilizan «métodos de control altamente selectivos». Se establecían tres métodos: manejo de cercones en primer lugar; en segundo, rececho y aguardos; y por último, batidas.