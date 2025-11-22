Hoy tendrá lugar la décima edición de la Matanza Cuqueña en la plaza Mayor

Emilio Llorente Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La localidad acoge hoy la X Matanza Cuqueña, dentro de las actividades programadas en la Otoñada del Valle del Jerte que organiza la Soprodevaje, en este caso con la colaboración del Ayuntamiento. A las nueve de la mañana está prevista la salida desde la plaza Mayor de la ruta de las tres cascadas, de poca dificultad. En la plaza Mayor, donde se realizan la mayoría de las actividades, a las diez se abrirá el mercado artesanal y gastronómico, y los tamborileros animarán el ambiente con la flauta y el tamboril. También habrá castillos hinchables. A las once comenzarán la faena los cortadores de jamón, habrá teatro de calle con Escaleras de Tijera y se escenificará cómo eran las matanzas antaño.

A mediodía está previsto el acto conmemorativo de defensa y protección de nuestros bosques, donde se leerá un manifiesto y se plantará un árbol. Después, habrá un espectáculo de acrobacias aéreas. A las dos y media será la comida popular. A las cinco, el joven cantante de Alburquerque Aurelio Gallardo ofrecerá una fusión de flamenco y rumba. Y cerrará el programa la actuación del DJ Luengo.