Homenaje a Pedro Díaz Samino por sus 50 años de corresponsal

El mal estado en el que se encontraba por entonces el parque de Los Bolos fue la primera información sobre Jaraíz de la Vera que firmó un joven Pedro Díaz Samino en HOY hace 50 años y unos días, el 2 de octubre de 1975.

Un hecho que no podía pasar desapercibido para su familia, en especial para su esposa Marisu y sus hijos María y Pedro, que han estado varias semanas preparando el homenaje que se le tributó ayer en el salón de plenos, con la colaboración del Ayuntamiento y del diario HOY.

Un emotivo acto, bautizado como '50 años dando voz a Jaraíz de la Vera', que abrió el alcalde jaraiceño Luis Miguel Núñez –que no había nacido cuando escribió aquella primera crónica, puesto que tiene 37 años– con unas palabras de reconocimiento por una trayectoria ininterrumpida de medio siglo y el impacto de sus informaciones dentro y fuera del municipio.

Del lado humano se encargó después su hija, María, junto con su vocación periodística, que compatibilizó durante muchos años con su trabajo en un banco hasta su jubilación, y de anécdotas, vivencias y aprendizaje un compañero periodista de la Vera, Luis Merchán.

Margarita González, por su parte, ejerció de portavoz de los cientos, miles, de lectores que ha tenido en este largo periodo, primero solo en papel y más tarde también en la edición digital.

Más espacio para Jaraíz

Un video recopiló más tarde imágenes de titulares, entrevistas o momentos claves de la extensa trayectoria de Díaz Samino en HOY, además de felicitaciones de personas que no pudieron acudir pero que no podían faltar, como el actual director del periódico, José Orantos, o quienes fueron sus 'jefes' durante años coordinando la sección de Municipios, Manuel Martínez Cordero y Amparo Parra, con quienes discutía un día sí y otro también por el poco espacio que daban a su pueblo. Vamos, como ahora.

El acto lo cerró el homenajeado, sorprendido, abrumado y emocionado por el cariño recibido, que completó el alcalde entregándole una placa por su incansable labor de difusión de todo lo ocurre en Jaraíz.