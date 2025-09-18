HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Herido un hombre de 33 años por arma blanca en Tiétar

El presunto agresor, de 28 años, también presenta heridas de gravedad

M. Fernández

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:39

Un hombre de 33 años ha resultado herido por arma blanca en Tiétar en el transcurso de una reyerta. Los hechos sucedieron ayer, jueves, en la localidad cacereña, situada en el noreste de la provincia de Cáceres (854 habitantes).

Sobre las diez y media de la noche hubo una discusión entre dos jóvenes, de 28 y 33 años de edad. Durante el altercado, uno de ellos fue apuñalado, lo que le provocó lesiones de gravedad.

Inicialmente fue evacuado al hospital de Campo Arañuelo, ubicado en Navalmoral de la Mata y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

El presunto autor también tuvo que ser ingresado, ya que presentaba lesiones de gravedad. Ha sido trasladado al hospital de Campo Arañuelo.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres investiga los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

