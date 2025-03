Felisi, la modista a la que atropellaron dos jinetes experimentados en Arroyo

La mujer atropellada este Lunes de Pascua en la Corredera de Arroyo de la Luz se llama Felisa Castaño Gibello, aunque todo el mundo ... la conoce por Felisi, tiene 69 años e iba acompañada de su nieta de siete en el momento del accidente. Natural de la cercana localidad de Aliseda esta mujer lleva décadas viviendo en Arroyo, desde que se casó, ya que su marido es oriundo de este pueblo de la comarca Tajo-Salor situado a 20 kilómetros de la capital.

Es madre de una única hija y tiene dos nietos. Según fuentes de la familia a las que ha tenido acceso este medio la mujer no estaba presenciando el festejo, sino que se quedó cuidando de su nieta en un parque cercano. Cuando ya finalizaba esta cita quiso atravesar la Corredera, pero no fue consciente de la proximidad de los dos caballos, que no pudieron frenar su galope. Felisi vive en la calle Albuera, paralela a la vía en donde tiene lugar la exhibición. Según esta misma fuente la mujer, conocida por llevar a cabo tareas de modista y arreglos de ropa, teme este festejo y quería mantenerse alejado de él este lunes. Quiso pasar deprisa y no miró.

Los jinetes implicados en este accidente se llaman Jacinto y Félix y son primos. Según fuentes de la localidad se trata de corredores experimentados que llevan muchos años participando en esta fiesta. Jacinto tiene en torno a 50 años y se dedica a la ganadería y Félix tiene menos de 40 y es dueño de un taller. Ambos viven en la localidad. La localización en la que ha sucedido el atropello es en la que los jinetes van a más alta velocidad de todo el trayecto, según conocedores de la fiesta consultados. Es una especie de punto culminante a partir del cual la velocidad decrece.

Seguridad

Tras el accidente Arroyo de la Luz, en donde vecinos y dueños de locales consultados expresan su preocupación por lo sucedido ha de plantearse tomar medidas para evitar sucesos como estos. El subdelegado del gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, indica que «una vez hayan finalizado los actos se evaluará por parte de todos los implicados en la organización de la fiesta de la Virgen de la Luz el motivo del accidente y las posibles mejoras para el año que viene», pero sostiene que es pronto para adelantar ninguna actuación en concreto.

El alcalde de la localidad, Carlos Caro, no se ha pronunciado sobre posibles medidas de seguridad para el futuro.