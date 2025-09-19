HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Casa de las Carcasas, en Jaraíz de la Vera.

La fábrica de la Casa de las Carcasas producirá en Jaraíz más de 5,6 millones de estos accesorios al año

El proyecto acaba de recibir la autorización ambiental unificada por parte de la Dirección General de Sostenibilidad

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:09

La fábrica de la Casa de las Carcasas, ubicada en Jaraíz de la Vera y que recientemente ha ampliado sus instalaciones, producirá más de ... cinco millones y medio de carcasas para teléfonos móviles al año.

