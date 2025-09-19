La fábrica de la Casa de las Carcasas producirá en Jaraíz más de 5,6 millones de estos accesorios al año

La fábrica de la Casa de las Carcasas, ubicada en Jaraíz de la Vera y que recientemente ha ampliado sus instalaciones, producirá más de ... cinco millones y medio de carcasas para teléfonos móviles al año.

En concreto, la cifra exacta estimada es de 5.690.880, según se recoge en el proyecto que acaba de recibir la autorización ambiental unificada por parte de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y que publica este viernes el Diario Oficial de Extremadura, DOE. Hasta ahora, la producción de las carcasas que la empresa comercia en todo el mundo se realiza en China.

El desarrollo de estos componentes se hará mediante el moldeo por inyección de materiales elastómeros. En el proceso, se reutilizarán tanto las carcasas defectuosas como las descatalogadas que se hayan retirado de los puntos de venta. La capacidad máxima de almacenamiento será de dos toneladas.

La instalación funcionará durante las 24 horas del día. La nave donde se realizará la actividad tiene una superficie de casi 950 metros cuadrados que consta con inyectoras, secadoras, bandas transportadoras, robots Hilectro y módulos fotovoltaicos como equipos principales, según se recoge en el documento. La explotación se ubica en una parcela del polígono industrial El Pocito, con una superficie total de más de 5.600 metros cuadrados.

Ampliación de las instalaciones

El pasado junio, en la inauguración de la ampliación de las instalaciones en la localidad cacereña, la presidenta de la Junta, María Guardiola, destacó que la empresa «arrancó con un primer quiosco en Xanadú y está presente en 980 tiendas en todo el mundo, con 5.500 empleados repartidos en distintos continentes y lo que es aún más importante, creando 300 puestos de trabajo directos en Extremadura».

Ampliar María Guardiola, en la inauguración de la ampliación de las instalaciones.

La empresa invirtió más de cuatro millones de euros para disponer de más espacio con el objetivo de fabricar sus propias carcasas. «Con este paso, Extremadura contribuye a esa autonomía industrial que tanto necesitamos y que es tan importante, reduciendo dependencias y situándonos a la vanguardia de la innovación sostenible», añadió la responsable del Ejecutivo extremeño en el acto.