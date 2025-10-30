Una exposición abrirá el día 8 las XXVII Jornadas Micológicas en Navalmoral de la Mata Se desarrollarán hasta el domingo 16 con dos salidas al campo, una conferencia, una mesa redonda y un aporte de setas para determinar

Miguel ángel Marcos Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Con la semana de Montaña todavía en marcha –y de hecho hoy el coordinador local de Protección Civil, Eduardo Juliench, hablará en la Fundación Concha sobre 'Autoprotección y primeros auxilios'– se anuncia una nueva actividad relacionada con la naturaleza que tiene gran aceptación en la zona: las jornadas Micológicas del Campo Arañuelo.

Si la semana dedicada a la montaña suma 31 ediciones de la mano del Centro Excursionista, el encuentro setero se queda muy cerca, en 27, promovido por la Sociedad Micológica Extremeña. Y, además, este año con un nexo común, Eduardo Arrojo, profesor del instituto Zurbarán y miembro de la Sociedad, que intervino el martes en la semana para hablar de 'Montañas, bosques y hongos' y que participa activamente en la organización y difusión de las jornadas.

i

www.hoynavalmoral.es

La primera cita de esta edición será una exposición e identificación de setas el sábado 8 en el Jardincillo, a la que seguirá el domingo 9 un encuentro entre los socios de la comarca en Toril, que incluirá una salida a la dehesa, una comida de convivencia y la mesa redonda 'Hongos pirófilos y antracófilos'.

El miércoles 12 la iniciativa se trasladará a la Fundación Concha con un aporte de setas para determinar y exponer, la presentación de las jornadas y la conferencia 'Boletus: la pasión del setero', a cargo de José Luis Becerra, educador ambiental, avezado micófilo y vocal en Mérida de la Sociedad Micológica.

El sábado 15 y domingo 16 se han programado sendas salidas al campo. La primera a Bohonal de Ibor con un paseo micológico por sus ecosistemas, que arrancará a las 10.30 horas en la plaza de España; la segunda, a Fresnedoso de Ibor con un día de 'Bota y merienda' por sus bosques, que comenzará a las 10.00 horas junto a la iglesia.

Con la Sociedad Micológica colaboran el Centro de Profesores y Recursos, la Fundación Concha y los ayuntamientos de Navalmoral, Bohonal y Fresnedoso.

Resto de la Semana

Al margen de la charla de hoy de Eduardo Juliench, a la Semana de Montaña le quedarán aún dos entregas. Mañana la presencia del explorador pacense José Trejo con la expedición 'Mar de Hielo 2025'. De hecho, una fotografía de la misma protagoniza el cartel anunciador, en la que se puede observar la «dureza de la vida en estas latitudes, el cielo y el hielo tienen la misma tonalidad, no pudiendo divisar la línea del horizonte», dijo el presidente del CECA, Luciano Gómez.

La clausura será senderista con una ruta circular el domingo en el entorno de La Alberca.

Temas

Navalmoral de la Mata