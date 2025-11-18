Estudian llevar a los tribunales el problema de cobertura móvil e Internet de Salorino

P. Cordovilla Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha elevado el tono de su protesta contra las empresas de telecomunicaciones ante lo que considera un suministro deficiente y continuos fallos en la cobertura móvil y el servicio de Internet, una problemática que afecta al municipio y a gran parte de la comarca de Sierra de San Pedro desde hace meses.

Según un comunicado municipal, los vecinos y negocios de Salorino vienen sufriendo «continuos cortes y microcortes» que dificultan, y en ocasiones hacen «imposible, la comunicación entre personas, la actividad comercial y cualquier acción que requiera de conexión telemática».

La institución local señala a las operadoras, responsabilizándolas de no mantener sus infraestructuras y sistemas al día para garantizar un servicio correcto. «Es evidente que no están haciendo su trabajo correctamente», afirma.