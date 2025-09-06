HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Accidentes de tráfico

En estado grave una mujer de 76 años tras sufrir un atropello en Brozas

La víctima es trasladada al Hospital Universitario de Cáceres con múltiples traumatismos

R. H.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:32

Una mujer de 76 años se encuentra en estado grave tras sufrir un atropello en Brozas. Según informa el 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 11.05 horas de este sábado en la Plaza Príncipe de Asturias de la localidad cacereña.

La mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Cáceres con múltiples traumatismos.

Se han desplazado al lugar de los hechos un helicóptero y un punto de atención continuada del SES, así como una patrulla de servicio de la Policía Local.

