Provincia de Cáceres: Esperanza para el aguilucho cenizo al detectarse los dos primeros nidos en cuatro años

Ángela Murillo Miércoles, 8 de junio 2022, 21:12 | Actualizado 21:46h.

Los conservacionistas extremeños están de enhorabuena. Se han localizado dos nidos de aguilucho cenizo «activos en la provincia de Cáceres», es decir, con pollos. Es noticia porque desde 2018 no se detectaba reproducción de esta especie en un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. «Todos ... los individuos que se veían no llegaban a reproducirse», explica Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO BirdLife en Extremadura. El conservacionista prefiere no revelar por el momento la ubicación de esos dos nidos por miedo a que sufran algún daño.

«En 2018 solo vimos tres intentos de nidificación en la provincia y fracasaron todos. Y en 2019, 2020 y 2021 no hay registros de nidos en este territorio, aunque sí se detectan algunos grandes dormideros de individuos no reproductores», añade. Esta labor de localización de nidos ha sido posible gracias a los avistamientos realizados con un dron del programa Life de AgroEstepas Ibéricas, con una duración de cinco años y financiación europea. En el mismo colaboran agricultores, ganaderos, la Administración regional y organizaciones como SEO BirdLife, entre otras. El problema de la falta de reproducción del aguilucho cenizo es que se trata de una especie que anida a ras de suelo en cultivos de cereal, y en la última década el trigo o la avena «se cosechan en verde» en los meses de abril o principios de mayo, es decir, coincidiendo con la época reproductiva, que ve sus frutos en julio. «Como el aguilucho tarda mucho tiempo en anidar, lo que sucede es que los agricultores se llevan por delante los nidos si no los ven o son depredados por animales como el zorro o el jabalí». «Así que acaban haciendo grandes dormideros y no se reproducen. Creemos que no van a otros sitios, porque vemos que hay colonias no reproductoras, pero de seguir así llegará un momento que se notará un bajón porque no hay renuevo». En la provincia de Badajoz este problema se atajó a partir de los años 90 gracias a una campaña de salvamento del aguilucho cenizo puesta en marcha por Adenex y a la que luego se sumarían otras organizaciones ecologistas, con apoyo de la Junta de Extremadura a partir de los 2000. Entraron en acción localizando nidos y señalizándolos para que los agricultores dejen un rodal sin cosechar, y después, debido al exceso de depredación, se empezaron a colocar cercones de alambre alrededor«, explica Cardalliaguet. Ampliar Vigilancia de posibles zonas de anidación de aguilucho cenizo. Compensación a los agricultores En las principales zonas pacenses de anidación, como La Serena o la Campiña Sur, la Junta ha colaborado compensando a los agricultores por esas zonas que dejan sin cosechar. «En general los agricultores han sido receptivos con estos trabajos». Para hacer posible esta labor, es necesaria una amplia red de voluntarios sobre el terreno para poder avisar a tiempo a los agricultores. En el caso de los nidos hallados ahora en la provincia de Cáceres, aún no se han podido colocar esos cercones. «Estamos esperando a que crezcan un poco los pollos y la madre salga a buscar comida, para que no haya problemas». En esta labor se tardan solo unos cinco minutos para tratar de ser lo menos invasivos posible. 650 parejas El censo nacional data de 2017 (es el último disponible para esta especie) e indica que ese año había en toda Extremadura un máximo 650 parejas, 75 en Cáceres y el resto en Badajoz. «De las 75 parejas de Cáceres, pudieron iniciar la nidificación como mucho unas diez y casi todas fracasaron, el resto no pudieron ni empezar», concluye Cardalliaguet, esperanzado ahora tras el hallazgo.

