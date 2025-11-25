Elegidos los integrantes de las mesas electorales para el 21-D en Trujillo

Javier Sánchez Pablos Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento celebró ayer una sesión plenaria extraordinaria para nombrar a los componentes de las mesas electorales para los comicios del próximo 21 de diciembre. A través de un programa informático facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, se realizó el sorteo para nombrar al presidente o presidenta de cada una de las nueve mesas electorales existentes en la ciudad, junto a los dos vocales, además de otros tantos suplentes por cada uno de estos puestos. De este modo, la alcaldesa, Inés Rubio, fue nombrando a esas personas seleccionadas.

Como en comicios anteriores, habrá cuatro mesas en el centro trujillano de Aspace Cáceres, que es el colegio electoral más numeroso; dos en las escuelas de la carretera de Cáceres, una en el Ayuntamiento y dos en Huertas de Ánimas.

Hay que recordar que Belén ya se quedó sin mesa electoral en las elecciones generales de 2023 y no se ha recuperado. En ese momento, esos electores se trasladaron a Huertas de Ánimas para poder ejercer su derecho a voto.