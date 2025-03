El incendio en Sierra de Fuentes queda estabilizado y desactivan el nivel 1 de peligrosidad

Los medios del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura (Plan Infoex) han declarado en torno a las 18. ... 30 horas de este lunes el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en el término municipal cacereño de Sierra de Fuentes, por la proximidad del fuego a infraestructuras aisladas. No ha sido hasta la noche, a las 22.40 horas, cuando la actuación de los medios de extinción ha permitido declarar estabilizado el incendio. En ese momento el Plan Infoex desactivaba el nivel 1 de peligrosidad.

En la extinción de la llamas han trabajado medios aéreos y terrestres, además de dos agentes del medio natural y un técnico. También se han desplazado bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres para prestar apoyo a las tareas de control y extinción.

Ante la activación del nivel 1 de peligrosidad, se ha movilizado a una unidad de Cruz Roja Extremadura de forma preventiva para dar apoyo a los efectivos que están trabajando para apagar el fuego. Poco antes de las 19.30 horas, desde la consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio informaban de que dichas tareas avanzaban de manera positiva y el incendio evolucionaba favorablemente.

Ampliar Incendio registrado este lunes en Sierra de Fuentes. Batallón T-15

En los próximos días, Extremadura tendrá un riesgo alto y muy alto, según el listado y el mapa que publica diariamente el Infoex en base a los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología. Este lunes prácticamente toda la provincia de Badajoz y parte de la de Cáceres está en riesgo muy alto (color rojo). Gran parte de la provincia cacereña permanece en riesgo alto (color naranja) y amplias zonas tendrán activo el aviso moderado (amarillo). La situación será similar este martes. Sin embargo, empeora y mucho el miércoles, cuando se han intensificado los avisos y en muchas zonas de Extremadura, principalmente en las cuencas de los ríos, se activará el riesgo extremo (rojo intenso). Durante esa jornada muy pocos municipios extremeños estarán con riesgo bajo o moderado (colores verde y amarillo).

Ampliar

Cabe recordar que la Dirección General de Política Forestal ha ampliado el periodo de peligro medio de incendios hasta el próximo domingo 21 de mayo. En un principio, el periodo se declaró la semana del 10 al 16 de abril y ha tenido varias prórrogas debido a las condiciones meteorológicas y el riesgo de propagación de incendios, por lo que esta es la sexta semana. «Las condiciones meteorológicas anómalas continúan, por lo que también continúa siendo muy elevado el nivel de riesgo de incendios forestales, muy por encima de lo que correspondería a la época del año», recogía la semana pasada la resolución de la Junta que informaba de esa decisión.

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.