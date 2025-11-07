Continúa en Coria el Certamen de Teatro No Profesional
J. R. N.
Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00
El Certamen de Teatro No Profesional 'Ciudad de Coria' sigue celebrándose con gran éxito, pese a que esta edición se está desarrollando de forma ... excepcional en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme. Las últimas representaciones serán hoy con la obra 'Aquí no paga nadie' y el día 14 con 'Mano a mano'. El 28 de noviembre, se celebrará la gala de clausura y la entrega de premios, además de la representación de 'Barataria, Sancho Gobernador'. El Ayuntamiento cauriense invita a todos los amantes del teatro a disfrutar de las últimas funciones de esta edición marcada por la ilusión, el talento y el compromiso con la cultura local.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión