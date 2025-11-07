HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Continúa en Coria el Certamen de Teatro No Profesional

J. R. N.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

El Certamen de Teatro No Profesional 'Ciudad de Coria' sigue celebrándose con gran éxito, pese a que esta edición se está desarrollando de forma ... excepcional en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme. Las últimas representaciones serán hoy con la obra 'Aquí no paga nadie' y el día 14 con 'Mano a mano'. El 28 de noviembre, se celebrará la gala de clausura y la entrega de premios, además de la representación de 'Barataria, Sancho Gobernador'. El Ayuntamiento cauriense invita a todos los amantes del teatro a disfrutar de las últimas funciones de esta edición marcada por la ilusión, el talento y el compromiso con la cultura local.

