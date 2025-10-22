HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

HOYOS

Cita el sábado desde la Fuente Nueva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

J. R. N. Este sábado 25 de octubre a las 10.00 horas se celebrará la III Ruta Senderista 'De la Fuente Nueva a las Canteras', organizada por el ayuntamiento en colaboración con el Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad Integral de Municipios de Sierra de Gata. El recorrido del evento es de unos 11 kilómetros y circular, con un desnivel positivo de 369 metros, con salida y llegada desde la Plaza Mayor de Hoyos. La recepción tendrá lugar a partir de las 9.15 horas.

