Ceden un local municipal a la asociación CenteneraRock

Miembros de la asociación con el alcalde, durante la firma.

Eloy García Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La asociación CenteneraRock dispone ya de un espacio público para desarrollar sus actividades. Se trata del local ubicado en el Centro Social y Cultural que el Ayuntamiento ha cedido de forma gratuita.

La firma del convenio de cesión y entrega de llaves se materializó el lunes de la pasada semana, en un acto al que asistieron miembros del colectivo y autoridades municipales –con el alcalde, Francisco Muñoz, a la cabeza–, quienes reconocieron que se trata de un colectivo «conocido su gran dinamismo y por organizar un sinfín de actividades a lo largo del año».

«Darán vida a este espacio, que pronto se convertirá en un punto de encuentro cultural y musical para todas y todos», aseguran.

Adelantan que entre los usos que la asociación dará al local se encuentra la instalación de una biblioteca privada donada a CenteneraRock, que estará a disposición de cualquier persona interesada en consultarla.