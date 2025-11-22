HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ARROYO DE LA LUZ

Somos Cáceres pide un Plan de Vivienda Joven

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

J. R. N. Somos Cáceres propone la creación de un Plan de Vivienda Joven. Pedro Blanco, secretario de política rural de esta formacion política, afirma que «hay que ayudar a los jóvenes en el acceso a su primera vivienda, y dice que «el gobierno municipal del PSOE ni se preocupa, ni le interesa la situación actual de la juventud». Ademas, exigen la construcción de viviendas para jóvenes demandantes de primeras residencias en solares municipales. Desde Somos Cáceres, opinan que hasta ahora el gobierno municipal «solo ha tenido palabras y ni un solo hecho», y le acusan de no presentar proyectos para los jóvenes. Consideran que el Plan de Vivienda Joven ayudará a crear empleo y fijar población.

