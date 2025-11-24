El Ayuntamiento coloca cámaras de tráfico en varios puntos de la localidad

Pedro D. Samino Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha dotado de cámaras de tráfico a varios puntos estratégicos del casco urbano a través del proyecto 'Pueblos Inteligentes', financiado con una ayuda de la consejería de Económica.

Para mejorar la seguridad vial se han instalado cámaras inteligentes en el cruce de las carreteras de Plasencia, Navalmoral y La Vera, a escasos metros de la plaza de Santa Ana. En la EX-203, en dirección a la capital del Jerte, junto a la estación de autobuses. También en esta misma vía, pero en dirección a Cuacos, al lado de las viviendas de San Pedro de Alcántara. En la carretera EX-392, en las inmediaciones del cementerio, en tanto que en la CC- 240, Jaraíz-Pasarón, a la salida de la población, se ha situado en la zona del mirador. Y, por último, en el borde de la bandeja central de la Plaza Mayor.