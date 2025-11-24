HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaraíz de la Vera

El Ayuntamiento coloca cámaras de tráfico en varios puntos de la localidad

Pedro D. Samino

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera ha dotado de cámaras de tráfico a varios puntos estratégicos del casco urbano a través del proyecto 'Pueblos Inteligentes', financiado con una ayuda de la consejería de Económica.

Para mejorar la seguridad vial se han instalado cámaras inteligentes en el cruce de las carreteras de Plasencia, Navalmoral y La Vera, a escasos metros de la plaza de Santa Ana. En la EX-203, en dirección a la capital del Jerte, junto a la estación de autobuses. También en esta misma vía, pero en dirección a Cuacos, al lado de las viviendas de San Pedro de Alcántara. En la carretera EX-392, en las inmediaciones del cementerio, en tanto que en la CC- 240, Jaraíz-Pasarón, a la salida de la población, se ha situado en la zona del mirador. Y, por último, en el borde de la bandeja central de la Plaza Mayor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran vivienda sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento coloca cámaras de tráfico en varios puntos de la localidad