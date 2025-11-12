HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CORIA

La alcaldesa visita la zona del derrumbe de un muro

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

J. R. N. La alcaldesa, Almudena Domingo, y el concejal de Obras, Juan José Alcón han visitado la zona afectada por el derrumbe de un muro en la carretera de Puente Nuevo, con el fin de evaluar los daños y estudiar las posibles soluciones para la pronta recuperación del entorno. La primera edil ha destacado «la importancia de actuar con rapidez y coordinación para restablecer la normalidad cuanto antes» y ya ha puesto este asunto en conocimiento de los técnicos del Consistorio, que están elaborando un informe detallado sobre las causas del incidente y las actuaciones necesarias para su reparación.

