Las actividades deportivas de Navalmoral ofertan más de 300 plazas

Miguel Ángel Marcos Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Navalmoral, a través de la concejalía de Deportes, anuncia la puesta en marcha de una nueva temporada de las actividades deportivas municipales, que comenzarán el lunes 29 de septiembre con más de 300 plazas disponibles en distintas modalidades.

La programación está diseñada para «fomentar la actividad física, la salud y el bienestar en todas las edades, ofreciendo opciones tanto para adultos como para escolares», asegura en un comunicado.

Entre las disciplinas que se ofertan la concejalía destaca gimnasia de mantenimiento, aquagym, natación para adultos (iniciación y perfeccionamiento), iniciación al atletismo, psicomotricidad y multideporte y juegos predeportivos, para distintas edades, ubicaciones, días y horarios.

Las personas interesadas en tomar parte pueden inscribirse desde el lunes 22 en la casa del deporte, de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

El coste de las actividades será únicamente el correspondiente al acceso a la piscina climatizada.

Temas

Navalmoral de la Mata