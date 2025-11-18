400 personas en la ruta del Valle del Esperabán

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

J. R. N. La ruta senderista organizada por el IES Gregorio Marañón y el Ayuntamiento de Pinofranqueado reunió el domingo a más de 400 personas. A pesar de la lluvia que abrió la jornada, la respuesta fue extraordinaria y el grupo afrontó el recorrido con entusiasmo y un fuerte vínculo con el territorio. La actividad permitió disfrutar del inconfundible paisaje hurdano con las laderas envueltas en niebla, arroyos crecidos por la lluvia y una naturaleza que ha mostrado su versión más auténtica. La ruta volvió a poner en valor la riqueza ambiental y cultural del Valle del Esperabán, convirtiéndose en un espacio de convivencia, aprendizaje y contacto directo con el entorno.