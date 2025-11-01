HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LA ZARZA

La Zarza acogerá la primera fase del Campeonato de España de fútbol Femenino

Pedro Espinosa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

La Real Federación Extremeña de Fútbol ha designado la localidad de La Zarza como sede de la primera fase de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) Femeninos en categorías sub-14 y sub-16. Los partidos se disputarán en la ciudad deportiva de la localidad entre el 12 y el 14 de diciembre.

El desarrollo de esta competición viene marcado esta temporada por el estreno de un nuevo formato, basado en la separación de las selecciones en dos divisiones para buscar un mayor equilibrio competitivo. En esta primera etapa, las selecciones extremeñas competirán en la segunda división, enfrentándose a los conjuntos de Navarra y Castilla-La Mancha.

Los combinados extremeños estarán dirigidos por Juanfer Blanco en la categoría Sub-14 y por Antonio Gragero en la Sub-16.

