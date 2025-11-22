HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ZAFRA

Zafra Crea rinde homenaje a cocineros, bodegueros y promotores

Ana Magro

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La XV Muestra Cultural y Gastronómica Zafra Crea se desarrollará el miércoles, 26, a las 19.30 horas en el Centro Sociocultural García de la Huerta. Este año se ha organizado una noche de homenaje a los cocineros, bodegueros y promotores que han participado a lo largo de estos últimos quince años y han apostado por una iniciativa que abrió el camino a otras actividades gastronómicas que han surgido en la ciudad.

El alcalde, Juan Carlos Fernández, y la directora de la Universidad Popular, Josefa Moreno, han dado a conocer el programa de actividades. La recepción será a las 19.30 horas. Tras unas palabras del alcalde, se procederá a hacer el reconocimiento a los colaboradores. Además, se tendrá la oportunidad de degustar aperitivos inspirados en las 15 ediciones y ver unas imágenes de recuerdo.

Moreno ha apuntado que estas 15 ediciones han estado marcadas por el esfuerzo, la creatividad y la pasión. En esta ocasión se hace un reconocimiento público por el compromiso, la entrega y las innumerables aportaciones que han hecho posible el crecimiento y consolidación de este proyecto.

