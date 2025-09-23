La Virgen de las Cruces regresa de su ermita este domingo

La Virgen de las Cruces durante su despedida en octubre de 2024.

Este próximo 26 de septiembre comenzará la programación de 'La Velá', fiesta declarada de interés turístico regional. La primera actividad será la exposición 'Mil rostros para una madre', dedicada a las advocaciones de la Virgen de las Cruces, y 'La Velá, tradición y gastronomía'.

«'La Velá' es tradición, cultura, fe y también motor turístico para Don Benito», expresaba Álvaro Ballesteros, concejal de Turismo, en la presentación de esta cita, junto con el párroco Fermín Solano, y el vicemayordomo de la Hermandad de la Virgen de las Cruces, Rubén Gordo.

Aunque el inicio oficial será el domingo, 28 de septiembre, con el popular recibimiento a la patrona, Nuestra Señora de las Cruces, que saldrá de la ermita a las cinco de la tarde y llegará en procesión a la iglesia de Santiago. Como cada año, hará parada en la rotonda de las Cruces en un tradicional acto, acompañada de la Banda Municipal de Música.

Este año, además, formará parte de los actos en torno al Año Jubilar de la Congregación Hijas María Madre de la Iglesia, del Sagrado Corazón.

Otros actos del programa

El programa incluye además citas consolidadas como el Certamen Literario Juan Aparicio (3 de octubre), el Velatour con representaciones históricas y juegos populares (4 de octubre) o el concurso gastronómico de calabaza junto con el exitoso Velatapa (9 al 11 de octubre).

El 11 de octubre se realizarán los actos previos a la despedida de la Virgen con la tradicional ofrenda floral que este año volverá a la plaza de España tras su remodelación. Una jornada en la que también se celebrará la colecta solidaria de sangre, que el año pasado alcanzó más de 90 donaciones.

Entre los principales actos religiosos se encuentra la novena, del 3 al 11 de octubre, acompañada de coros locales y actividades paralelas como el pregón, la presentación de la revista 'La Velá' o el auto sacramental infantil.

El día 12 de octubre será el momento de despedida de la Patrona a partir de las ocho de la mañana y, tras la misa, la Virgen las Cruces iniciará su regreso a su ermita. A continuación, se celebrará una fiesta con actuaciones musicales de Flamen Rock, Rocío Soto y Les Chats.

