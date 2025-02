Villafranca reparte agua embotellada a los vecinos por la mala calidad de la del grifo

Problemas con el agua en Villafranca de los Barros. El alcalde de la localidad pacense, Francisco Jiménez Araya y el responsable de las concesiones de agua de Acciona en Extremadura, David Bachiller han explicado este viernes en una rueda de prensa que «se continúa trabajando ... intensamente para identificar y corregir el problema del agua en Villafranca, así como para poder prevenir después nuevos episodios futuros, si fuera el caso».

Recordemos que el pasado miércoles, 17 de abril, se percibía niveles anormales de color y turbidez en algunas zonas de la localidad. Desde ese momento se trabaja para solucionarlo. De hecho, según explican, los parámetros han mejorado mucho. «Estamos esperando a recibir los valores analíticos de un laboratorio externo, que esperamos que sean definitivos y nos den la certidumbre total de que el problema ha terminado, pero debemos ser cautos aún ya que esos resultados no se conocerán hasta el lunes o martes».

Agua embotellada

Hasta entonces, se mantiene la recomendación de seguir utilizando agua embotellada para consumo humano y también para cocinar. Para hacer más llevadera esta situación, a partir de este viernes, se va a dispensar agua embotellada en los almacenes del Ayuntamiento ubicados en la calle Adelardo Covarsí, en el sector H desde las 9.00 y hasta las 14.00 horas, el sábado de 10.00 a 12.00 horas, el domingo no habrá reparto, y el lunes se vuelve al horario de 9.00 a 14.00 horas.

Hasta el momento, unas 600 personas se han acercado en la mañana de este viernes hasta la calle Adelardo Covarsí a recoger sus garrafas de agua.

Además también se habilitaron a principios de semana dos puntos de suministro para uso de los vecinos que lo crean oportuno. Los grifos habilitados están ubicados en calle Miguel Hernández Nº24, y calle Luz Polígono Industrial Los Varales.

En cuanto a las posibles causas, el responsable de Acciona aclaraba que Villafranca tiene unas características muy especiales, ya que no cuenta con depósito, sino con sólo una red de tuberías, y eso dificulta mucho la realización de un diagnóstico. No obstante, como posibles causas que barajan están que en el arreglo de una avería anterior se produjese una entrada extraña de agua; que haya entrado un volumen de agua que no estuviera en buen estado desde la planta potabilizadora, o que el agua de un pozo privado se hubiese incorporado a la red municipal.

Oposición

El grupo Somos Villafranca ha emitido un comunicado con respecto a la situación del agua en Villafranca de los Barros, y sobre la repartición en estos días de agua embotellada.

«El Sr. alcalde, Francisco Jiménez Araya, ha manifestado en rueda de prensa que lo que está pasando con el tema del agua en Villafranca es más bien una situación incómoda, hay que mantener la calma, los valores de salubridad están dentro de lo normal, no hay riesgos... Sin embargo, el Ayuntamiento va a repartir agua... ¿No habíamos quedado que los parámetros son normales y que no hay riesgos?», pregunta el grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Villafranca en nota de prensa.

Y añade, «nos planteamos las siguientes preguntas que no hacen más que evidenciar una gestión a salto de mata y un descontrol absoluto sin ninguna planificación, ¿cuántas botellas de agua por persona?, ¿cuántas botellas por casa, ¿cómo acceden a las botellas de agua las personas mayores, ¿cómo acceden a las botellas de agua las personas con movilidad reducida?, ¿cómo acceden a las botellas de agua aquellas personas que vivan lejos de la calle Adelardo Covarsí y que no dispongan de vehículo siendo mayores o con movilidad reducida?, ¿un solo punto de reparto?, ¿cuántas botellas por día?...».

Concluyen, «exigimos se tengan en cuenta todas las problemáticas que manifestamos y otras que puedan plantearse para que todos podamos acceder al agua embotellada en igualdad de condiciones porque el Ayuntamiento no va a repartir agua, sino que la va a poner a disposición y no todos los vecinos van a poder acceder a ella».

El Partido Popular también se ha pronunciado al respecto, en este caso, antes de la comparecencia por parte del Ayuntamiento y Acciona. Exigía este grupo a través de nota de prensa «explicaciones de cómo ha surgido este problema de turbidez y mal olor con el agua potable de Villafranca de los Barros, también detalles de cómo se está trabajando para solucionarlo y garantizar la salubridad del suministro y la tranquilidad de todos los villafranqueses.

La líder de los populares en Villafranca de los Barros, Carmen Romero, en declaraciones a este medio agradece que el Ayuntamiento haya informado a la población de este asunto, aunque dice, la información llega tarde. Considera que esta ausencia de información, en esos días en los que solo existían comunicados, «es una total negligencia por parte del equipo socialista de Jiménez Araya, sobre todo porque se trata de la falta de acceso a un producto fundamental para la salud y la vida cotidiana».