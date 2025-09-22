HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Universidad Popular de Don Benito comienza hoy el plazo de matriculación en varios talleres

Estrella Domeque

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La Universidad Popular de Don Benito abre hoy el plazo de matrícula para el próximo curso 2025/2026 con una amplia oferta de talleres dirigida a todos los públicos, similar a la de años anteriores.

El calendario de matrículas comienza este 22 de septiembre con las matrículas para los talleres de madera, cerámica, dibujo, bolillos, bordado a mano y vidriera. El día 24 deberán inscribirse los interesados en los cursos de Manualidades, Corte y Confección, Restauración y Patchwork.

La formalización y pago de matrículas podrá realizarse en horario de 9 a 14.00 horas y de 17 a 21.00 horas, hasta agotar plazas, en el centro educativo municipal 'Margarita Salas', ubicado en la calle San Juan.

Según explican desde el Ayuntamiento de Don Benito, con esta oferta de talleres, la Universidad Popular prentende «fomentar la creatividad, la formación continua y el aprendizaje práctico en disciplinas artísticas, artesanales y de restauración, poniendo en valor la educación de proximidad en nuestra ciudad y la vida comunitaria».

