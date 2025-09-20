HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación ayer del Otoño Literario. P. G.
ALMENDRALEJO

Teatro, música, humor y literatura centran la programación de octubre

Otoño Literario contará con la participación del afamado escritor Juan Manuel de Prada

Paco Galeano

Paco Galeano

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La actividad cultural de la ciudad se recuperará en octubre y volverá a tener al teatro Carolina Coronado como epicentro de una programación que cuenta con teatro, música, humor y literatura como eje vertebral del programa.

En palabras del concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, se trata de una programación «con una oferta diversa y de calidad». Además de las actividades que acogerá el teatro, la edición de este año del Otoño Literario recibirá la visita de autores como Juan Manuel de Prada, Gabriela Wiener, Lola Montes o César Pérez Gedilla.

El pistoletazo de salida llegará el día 3 con la obra 'Azul Bosques'. El 17 se representará 'La Torre' y el 31, 'Desde dentro, Julieta'. La música correrá a cargo de la Coral de Almendralejo que ejercerá de anfitriona en un encuentro de corales el día 25. Y el humor llegará el día 24 con el monólogo 'Preguntamelón' de Millán Salcedo .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  2. 2 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  3. 3 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz
  4. 4 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  5. 5 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  6. 6 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  7. 7 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  8. 8

    Muere atropellada una joven leonesa que estaba de Erasmus en Nápoles
  9. 9 Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura
  10. 10 Estos son los cortes de tráfico en la A-5 y los desvíos alternativos hasta el próximo viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Teatro, música, humor y literatura centran la programación de octubre

Teatro, música, humor y literatura centran la programación de octubre