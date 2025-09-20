Teatro, música, humor y literatura centran la programación de octubre

Paco Galeano Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La actividad cultural de la ciudad se recuperará en octubre y volverá a tener al teatro Carolina Coronado como epicentro de una programación que cuenta con teatro, música, humor y literatura como eje vertebral del programa.

En palabras del concejal de Acción y Promoción Cultural, Domingo Cruz, se trata de una programación «con una oferta diversa y de calidad». Además de las actividades que acogerá el teatro, la edición de este año del Otoño Literario recibirá la visita de autores como Juan Manuel de Prada, Gabriela Wiener, Lola Montes o César Pérez Gedilla.

El pistoletazo de salida llegará el día 3 con la obra 'Azul Bosques'. El 17 se representará 'La Torre' y el 31, 'Desde dentro, Julieta'. La música correrá a cargo de la Coral de Almendralejo que ejercerá de anfitriona en un encuentro de corales el día 25. Y el humor llegará el día 24 con el monólogo 'Preguntamelón' de Millán Salcedo .

Temas

Almendralejo