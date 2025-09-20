HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Rodríguez, del restaurante Taboo, con su receta en forma de rosquilla.
Daniel Rodríguez, del restaurante Taboo, con su receta en forma de rosquilla. E. Domeque

Siete maneras de reinventar la tortilla de patatas

Cocineros de varias localidades participaron este fin de semana en las degustaciones de la 12ª edición de la feria centrada en esta receta

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:26

Huevos, patatas, aceite de oliva, sal... Y el eterno debate de la cebolla. Son los ingredientes básicos de una receta casi universal, la de la tortilla de patatas, que sin embargo puede reinventarse. Se demostró un año más en la Feria de la Tortilla de patatas celebrada en la cuna de esta receta, Villanueva de la Serena.

Tras el concurso del pasado miércoles y la gala del jueves en el hotel AlJardín, este fin de semana era el turno de las degustaciones en el parque de la Constitución con siete establecimientos participantes, tanto el viernes como este sábado. Cada uno de ellos preparó, al menos, una receta inspirada en la original, pero con incontables matices.

Algunos optaron por la fusión con la cocina asiática, como Sevebrau; otros por la inclusión de la morcilla de Guadalupe, en el caso del bar La Caña. Aunque muchos iban buscando a Mariana Roponica, ganadora del concurso regional, que optaba por una versión más tradicional en bar Casa Loren, al igual que en The Garden. En el restaurante Taboo le daban forma de rosquilla frita y en Avío (Campanario) proponían un curioso buñuelo. En el caso del hotel Veracruz ofrecían varias propuestas añadiendo ingredientes como gambas o bacalao.

«Es una actividad diferente que nos gusta y que nos permite mantener la tradición que todos hemos aprendido en casa; la acogida siempre es muy buena», explica Jorge Fernández, de Sevebrau. «Es una feria consolidada y a nivel económico es muy importante, con un incremento de las ventas este fin de semana», explica Daniel Rodríguez, que incluirá la tapa presentada en la carta de Taboo al menos hasta Navidad. Para Montse Jiménez, del hotel Veracruz, también se trata de una feria referente, «es la tercera vez que participamos y, como siempre, muy bien».

Pequechef

Para mantener la tradición en el futuro, los más pequeños también tienen actividades, Así, este sábado se celebró una nueva edición de Pequechef, con más de 100 participantes dirigidos por el cocinero Sergio Díaz, de Polo Opuesto, para hacer su propia tortilla.

La feria finalizó con los conciertos de 'La edad dorada del pop español' y 'Ocho y medio Djs'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  2. 2

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  3. 3 David Muñoz, de Estopa, se matricula en la universidad: esta es la carrera que va a estudiar
  4. 4 El contundente mensaje de un influencer sobre Badajoz: «Quien insulta esta ciudad es un auténtico ignorante»
  5. 5

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  6. 6 Muere Manel Píriz, el vendedor más veterano y querido de la feria de la loza de Elvas
  7. 7 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  8. 8 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  9. 9 Aplazada hasta octubre la declaración de la concejala del PP investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias
  10. 10 El mercado árabe de Al-Mossassa en Badajoz se celebra desde el próximo lunes con nuevas ubicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Siete maneras de reinventar la tortilla de patatas