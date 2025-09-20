Siete maneras de reinventar la tortilla de patatas Cocineros de varias localidades participaron este fin de semana en las degustaciones de la 12ª edición de la feria centrada en esta receta

Estrella Domeque Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:26 | Actualizado 19:37h. Comenta Compartir

Huevos, patatas, aceite de oliva, sal... Y el eterno debate de la cebolla. Son los ingredientes básicos de una receta casi universal, la de la tortilla de patatas, que sin embargo puede reinventarse. Se demostró un año más en la Feria de la Tortilla de patatas celebrada en la cuna de esta receta, Villanueva de la Serena.

Tras el concurso del pasado miércoles y la gala del jueves en el hotel AlJardín, este fin de semana era el turno de las degustaciones en el parque de la Constitución con siete establecimientos participantes, tanto el viernes como este sábado. Cada uno de ellos preparó, al menos, una receta inspirada en la original, pero con incontables matices.

Algunos optaron por la fusión con la cocina asiática, como Sevebrau; otros por la inclusión de la morcilla de Guadalupe, en el caso del bar La Caña. Aunque muchos iban buscando a Mariana Roponica, ganadora del concurso regional, que optaba por una versión más tradicional en bar Casa Loren, al igual que en The Garden. En el restaurante Taboo le daban forma de rosquilla frita y en Avío (Campanario) proponían un curioso buñuelo. En el caso del hotel Veracruz ofrecían varias propuestas añadiendo ingredientes como gambas o bacalao.

«Es una actividad diferente que nos gusta y que nos permite mantener la tradición que todos hemos aprendido en casa; la acogida siempre es muy buena», explica Jorge Fernández, de Sevebrau. «Es una feria consolidada y a nivel económico es muy importante, con un incremento de las ventas este fin de semana», explica Daniel Rodríguez, que incluirá la tapa presentada en la carta de Taboo al menos hasta Navidad. Para Montse Jiménez, del hotel Veracruz, también se trata de una feria referente, «es la tercera vez que participamos y, como siempre, muy bien».

Pequechef

Para mantener la tradición en el futuro, los más pequeños también tienen actividades, Así, este sábado se celebró una nueva edición de Pequechef, con más de 100 participantes dirigidos por el cocinero Sergio Díaz, de Polo Opuesto, para hacer su propia tortilla.

La feria finalizó con los conciertos de 'La edad dorada del pop español' y 'Ocho y medio Djs'.