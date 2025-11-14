Sayago y Falcón, segundos en un certamen de gastronomía
F. Vázquez
Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00
Francisco Javier ‘Kiko’ Sayago y Antonio Falcón se alzaron con el segundo premio del certamen nacional de gastronomía con producto local, celebrado en la Escuela ... de Hostelería de la Universidad Islas Baleares, en Palma de Mallorca. El tándem Sayago-Falcón representó a Extremadura con el equipo de la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba), junto a Gloria Belén Plaza y Manuel Corbacho.
El equipo de Paradores Nacionales, compuesto por Francisco Capilla y Antonio García, se proclamó vencedor del torneo.
La final reunió a cocineros llegados de Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid y Baleares, así como de Paradores Nacionales, que dispusieron de cuatro horas para elaborar doce raciones de un plato con ‘llampuga’, también conocido como dorado o pez limón, y otras doce con pollo, ambos con producto local de la isla. De estas elaboraciones, que realizó junto a Antonio Falcón, Kiko Sayago explica que «básicamente se trata de extraer el mayor sabor puro de los productos locales».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión