Sayago y Falcón, segundos en un certamen de gastronomía

Francisco Javier ‘Kiko’ Sayago y Antonio Falcón se alzaron con el segundo premio del certamen nacional de gastronomía con producto local, celebrado en la Escuela ... de Hostelería de la Universidad Islas Baleares, en Palma de Mallorca. El tándem Sayago-Falcón representó a Extremadura con el equipo de la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba), junto a Gloria Belén Plaza y Manuel Corbacho.

El equipo de Paradores Nacionales, compuesto por Francisco Capilla y Antonio García, se proclamó vencedor del torneo.

La final reunió a cocineros llegados de Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid y Baleares, así como de Paradores Nacionales, que dispusieron de cuatro horas para elaborar doce raciones de un plato con ‘llampuga’, también conocido como dorado o pez limón, y otras doce con pollo, ambos con producto local de la isla. De estas elaboraciones, que realizó junto a Antonio Falcón, Kiko Sayago explica que «básicamente se trata de extraer el mayor sabor puro de los productos locales».