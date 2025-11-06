El sábado, los Orantos celebran su cuarto encuentro genealógico en Alburquerque
P. Cordovilla
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
La familia Orantos, originaria de Alburquerque, celebrará este sábado, 8 de noviembre, su cuarto encuentro familiar, impulsado por miembros dedicados a la investigación genealógica del ... apellido y su lugar de origen.
Se espera la asistencia de miembros de la familia de diversos puntos geográficos, incluyendo Alburquerque, Badajoz, Barcelona, Buenos Aires, Cáceres, Herrera de Valdecañas, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Mérida, Plasencia, Santiago de Compostela y Valencia, entre otras localidades.
Según indica Rodolfo Orantos, uno de los organizadores del evento, el programa está diseñado para reforzar los lazos y profundizar en la historia del linaje.
Entre los actos que se celebrarán destacan las charlas, una oración en la iglesia, una visita a la casa de la familia y un almuerzo.
