Rechazada otra prórroga para la obra de la plaza de España de Don Benito El edil de Urbanismo señaló en el pleno que se ha desestimado la petición de la adjudicataria para un quinto aumento de plazo

E. Domeque Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Don Benito rechazó el último aumento de plazo solicitado por la adjudicataria de las obras de la plaza de España, inauguradas el pasado mes de junio, pero que aún no han sido recepcionadas. Cabe recordar que la cuarta prórroga aceptada finalizó el pasado 25 de septiembre. De esta forma, la obra estaría ya fuera de plazo.

«A su pregunta sobre si la empresa ha solicitado un aumento de plazo, he de decirle que sí, aunque no fue aceptado», respondía Javier Sánchez-Porro, concejal de Urbanismo, a la pregunta realizada por el edil socialista Enrique Talavera durante el pleno de esta semana. Si bien, Sánchez-Porro no ofreció más detalles sobre esta situación administrativa de las obras.

El responsable de Urbanismo se centró en valorar que, pese a ello, la plaza lleva «seis meses abierta al tránsito» y considera que la recepción «es una cuestión puramente técnica». Sin embargo, el aparcamiento subterráneo continúa cerrado. Por otra parte, sobre los árboles plantados recientemente y que se han secado, el edil achacó estas incidencias a la UTE adjudicataria, «al no estar recepcionada, sigue siendo su responsabilidad».

Cuatro prórrogas

Cabe destacar que la obra, iniciada de forma oficial en marzo del pasado año, contaba con un plazo de ejecución de seis meses. Sin embargo, esa estimación ha sufrido ya cuatro prórrogas que se han incumplido. Ahora, el rechazo de la quinta prórroga podría conllevar penalizaciones.

En este tiempo también se han aprobado dos modificados del proyecto. En el segundo, se han acordado cambios en el aparcamiento, también en la urbanización de la plaza, incluyendo el mástil de 18 metros para la bandera, y en la fuente ornamental y jardinería.

En cuanto al presupuesto, la actuación fue adjudicada a la UTE Majoin-Gyocivil por 5.160.590 euros, impuestos incluidos. Pero tras la última modificación, el importe total es actualmente de 6.380.127 euros, IVA incluido. Una cuantía en la que se refleja solamente la inversión realizada en el presente proyecto, sin incluir, por tanto, lo ejecutado en la anterior licitación de unas obras que comenzaron en julio de 2022.

