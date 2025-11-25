El programa navideño de Alburquerque será amplio y familiar
Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00
P. CORDOVILLA. El Ayuntamiento, la Universidad Popular (UPAL) y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alburquerque (ACEA) han presentado la programación de Navidad, que ... busca dinamizar la vida local y fomentar el comercio con un marcado enfoque familiar e infantil. El teniente de alcalde, Jesús Martín,destacó el trabajo conjunto con ACEA y el resto de asociaciones locales, agradeciendo su implicación en la dinamización cultural, deportiva y social del municipio durante todo el año. La directora de la UPAL, Ángela Robles, detalló que la programación constará de 16 actividades que comenzarán el 6 de diciembre y concluirán con la Cabalgata de Reyes. La mayoría de los eventos se llevarán a cabo en la calle, con la carpa municipal como centro de actividades.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión