El programa navideño de Alburquerque será amplio y familiar

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

P. CORDOVILLA. El Ayuntamiento, la Universidad Popular (UPAL) y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Alburquerque (ACEA) han presentado la programación de Navidad, que ... busca dinamizar la vida local y fomentar el comercio con un marcado enfoque familiar e infantil. El teniente de alcalde, Jesús Martín,destacó el trabajo conjunto con ACEA y el resto de asociaciones locales, agradeciendo su implicación en la dinamización cultural, deportiva y social del municipio durante todo el año. La directora de la UPAL, Ángela Robles, detalló que la programación constará de 16 actividades que comenzarán el 6 de diciembre y concluirán con la Cabalgata de Reyes. La mayoría de los eventos se llevarán a cabo en la calle, con la carpa municipal como centro de actividades.

