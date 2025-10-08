Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos

Fernando Negrete Sosa Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:42 Compartir

Los primos valverdeños Francisco Corbacho Aliseda y Juan Elías Aliseda Domínguez han vivido una experiencia única que difícilmente olvidarán. Son dos amantes de la pesca que ya pueden presumir de haber capturado un esturión beluga de más de 80 kilos de peso, algo que para cualquier aficionado a este mundo representa un auténtico hito, siendo uno de esos momentos que se recuerdan toda la vida.

La captura tuvo lugar en Francia, en un lugar de referencia para los amantes de la pesca, el lago privado Iktus. Está situado en la región de Béarn, en el suroeste de Francia y es conocido por su abundante y variada población de peces, desde carpas y siluros, hasta diversas especies de esturiones. Los valverdeños viajaron hasta el país galo con sus parejas, Jiovanna y Laura, que compartieron con ellos la emoción de tal hazaña.

«Este pez te mete una pelea de más de una hora y media», han explicado los protagonistas, que relatan cómo la magnitud de la pieza superó incluso la capacidad de su material de pesca. «Prácticamente no lo pudimos pesar porque se nos rompía el trípode y el dueño del lago nos dijo que pesaba más de 80 kilos», aseguran.

Esta aventura formó parte de la estancia de una semana que realizaron en el país vecino, en los alrededores al lago Iktus, donde los valverdeños lograron capturar en total 29 esturiones. El ejemplar de más de 80 kilos fue conseguido el tercer día por la mañana, aunque, según cuentan, incluso volvieron a atraparlo por la tarde.

Imágenes de la captura Cedida

Como han manifestado a HOY, «no se trata solo de la magnitud de la pieza, sino de la intensidad de la lucha, la emoción del instante y la satisfacción de lograr algo que muy pocos pescadores consiguen».

Estos primos califican la experiencia como «un sueño de cualquier pescador» y animan a los aficionados a vivirla alguna vez en la vida.

El esturión beluga es una de las especies de agua dulce más grandes del mundo, y pescarlo supone un auténtico reto para cualquier aficionado a este deporte.