Benito Márquez Gudiño es uno de esas personas que han vivido tres vidas, tal vez cuatro o cinco. Siendo muy joven salió despedido por los aires cuando trataba de liberar a dos rehenes. Más tarde garantizó la seguridad de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y años ... después dirigió la Policía Local de su pueblo, Olivenza, donde utilizó sus habilidades para poner paz en el conflicto que afectaba a ese cuerpo.

–¿Dónde están sus orígenes?

– Yo nací en una familia muy humilde. Mi madre era churrera y mi padre bracero en el campo. Las expectativas eran trabajar en el campo o en la construcción, pero yo siempre fui muy inquieto y con 17 años me fui de voluntario al Ejército. Al mismo tiempo me preparé para ingresar en la Policía Armada.

– Y aprobó...

– En aquella época en la Policía Armada vestían de grises, eran militares. Mi primer destino estuvo en una compañía antidisturbios. Disolvíamos manifestaciones y era un momento difícil porque ETA y el Grapo estaban en su apogeo. Trabajaba en Lérida y solicité un curso de desactivación de explosivos, pero coincidió con la creación de una unidad antiterrorista, los GEO, y mi capitán me presentó como candidato.

– ¿Cómo eran las pruebas?

– A nivel nacional fuimos propuestos 500 agentes pero solo pasamos 50 y después de once meses nos quedamos 35. El entrenamiento era fuerte, cuando interveníamos íbamos a tiro limpio, había que cogerlos vivos. Cada uno era especialista en una faceta: uno aguantaba 2 minutos y 40 segundos bajo el agua, otro era milimétrico en el disparo y a mí se me daban bien los explosivos.

– ¿Participó en intervenciones importantes?

– Recuerdo especialmente el asalto con dos rehenes a una sucursal del Banco de Bilbao en Deusto. Movilizaron a mi comando, que estaba formado por cuatro personas, y yo subí a una marquesina para reventar una luna de seguridad. Comenzaron a dispararme pero las balas no atravesaban el cristal, así que decidí terminar cuanto antes colocando un pegote de explosivo. Al final salí despedido y quedé colgado de las piernas. Mi siguiente recuerdo es dos meses después en un hospital. Aquello me causó una pérdida auditiva importante.

– ¿Teme morir un policía?

– El momento más duro fue cuando perdí a algún compañero, pero cuando uno entra en los GEO asume que puede caer.

– ¿Cuando volvió a Extremadura?

– En aquella primera etapa recibí varias condecoraciones, ya tenía mi cruz roja y mis cruces blancas, y con 25 años decidí venirme a la Comisaría de Mérida. Eso coincidió con una época en la que Juan Carlos Rodríguez Ibarra era objetivo de ETA porque era muy incisivo en sus declaraciones. Yo era el único GEO en la región y me encomendaron la creación de su servicio de escolta. Rápidamente se dio cuenta de que nosotros íbamos a poner nuestro cuerpo para proteger el suyo.

– ¿Cómo es Rodríguez Ibarra?

–En lo personal, hicimos amistad. Para mí sigue siendo mi 'presi'. De él he aprendido mucho en el trato a las personas.

– ¿Tiene la misma opinión de la clase política en general?

– Yo creo que los políticos son injustamente maltratados. No se ve el esfuerzo que hacen en beneficio de todos. Recuerdo el orgullo que yo sentía cuando dando un paseo con Ibarra por las Ramblas de Barcelona lo paraba todo el mundo para hablar con él, le hablaban con admiración.

– Después regresó a Olivenza.

– Tras once años iba a reincorporarme a la Policía Nacional, pero salió la plaza de oficial jefe de la Policía Local de Olivenza.

Servir al ciudadano

– Dirigir la policía local de un pueblo debe ser diferente.

– No hay nada más bonito que sentirte útil ayudando a tus vecinos en sus problemas cotidianos. Lo importante ahí es mediar y reconciliar antes de que sea necesaria la denuncia. Esa forma de entender la Policía Local se ha perdido un poco y en ocasiones te encuentras con policías locales con la idea de convertirse en un Rambo o en un GEO, cuando lo primordial es estar junto al ciudadano.

– ¿Consiguió transmitir ese objetivo cuando dirigió la Academia de Seguridad Pública?

– Fuimos a todos los ayuntamientos de Extremadura a explicar cómo debía funcionar la Policía Local. Fue importante.

– También lo fue la puesta en marcha del centro coordinador 112 de Extremadura.

– El mayor éxito fue aparcar los intereses partidistas porque la Junta estaba gobernada por el PSOEy la PolicíaNacional y la Guardia Civil dependían del Ministerio del Interior, dirigido por Rajoy. Hubo que poner de acuerdo también a las diputaciones y los ayuntamientos.

– Olivenza no ha sido ajeno a los conflictos en la Policía Local, ¿qué experiencia ha sacado?

– Habría que analizar por qué surgen esos problemas. A veces el problema es la dirección del cuerpo. Y habría que pensar que para ser jefe no es suficiente con pasar una oposición, hace falta tener unas cualidades muy concretas porque el jefe es la bisagra entre la plantilla, los sindicatos y el gobierno local. Si no sabe guardar ese equilibrio pueden surgir conflictos.

– ¿Siente que ha conseguido ese objetivo al frente de la Policía Local de Olivenza?

– Yo he estado once años al servicio de Ibarra y posiblemente todo el mundo intuya mi voto, pero yo tenía una relación magnífica con Miguel Celdrán y la tengo con José Antonio Monago, con todo el mundo. Eso ayuda y hace que te respeten. Quizá es lo que muchos jefes de la policía no consiguen.

– Este 7 de octubre se jubila, ¿qué desea hacer a partir de ahora?

–Quiero vivir, recordar lo vivido y plasmarlo en un papel, porque creo que en todo ser humano debería haber el deseo de dejar plasmada su experiencia para que alguien la pueda aprovechar.