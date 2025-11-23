HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GUAREÑA

‘Mucireñas’ recibe el primer premio en los Premios Alianza STEAM 2024 en Madrid

Pedro Fernández

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En un acto celebrado el pasado miércoles 19 de noviembre, en el Palacio Zurbano de Madrid, el proyecto ‘Mucireñas’ del IES Eugenio Frutos de Guareña ha sido galardonado con el primer premio en la categoría Educación Secundaria y Bachillerato en los II Premios Alianza Steam, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El diploma acreditativo de este reconocimiento fue entregado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. Acudieron a recoger el premio: la exalumna y miembro del equipo inicial que puso en marcha el proyecto en 2021, Ainhoa Maraña, Elsa Barea, la alumna de 2º de la ESO del IES Eugenio Frutos, Elsa Barea, y la coordinadora del proyecto, Beatriz Blanco. Todas tuvieron la oportunidad de difundir la iniciativa y agradecer a los estudiantes, docentes, y ‘Mucireñas’ que participan con el proyecto.

Este proyecto premiado es una iniciativa que nació en 2021 con el objetivo de «visibilizar el papel de las mujeres científicas locales, acercando sus trayectorias y contribuciones al alumnado», recuerda Beatriz Blanco.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  2. 2 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  7. 7

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  8. 8

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  9. 9

    El principal testigo era el homicida
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ‘Mucireñas’ recibe el primer premio en los Premios Alianza STEAM 2024 en Madrid