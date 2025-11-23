‘Mucireñas’ recibe el primer premio en los Premios Alianza STEAM 2024 en Madrid

Pedro Fernández Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En un acto celebrado el pasado miércoles 19 de noviembre, en el Palacio Zurbano de Madrid, el proyecto ‘Mucireñas’ del IES Eugenio Frutos de Guareña ha sido galardonado con el primer premio en la categoría Educación Secundaria y Bachillerato en los II Premios Alianza Steam, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El diploma acreditativo de este reconocimiento fue entregado por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa. Acudieron a recoger el premio: la exalumna y miembro del equipo inicial que puso en marcha el proyecto en 2021, Ainhoa Maraña, Elsa Barea, la alumna de 2º de la ESO del IES Eugenio Frutos, Elsa Barea, y la coordinadora del proyecto, Beatriz Blanco. Todas tuvieron la oportunidad de difundir la iniciativa y agradecer a los estudiantes, docentes, y ‘Mucireñas’ que participan con el proyecto.

Este proyecto premiado es una iniciativa que nació en 2021 con el objetivo de «visibilizar el papel de las mujeres científicas locales, acercando sus trayectorias y contribuciones al alumnado», recuerda Beatriz Blanco.