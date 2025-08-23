Herido tras una salida de vía con posterior vuelco de un turismo en la provincia de Badajoz

R.H. Sábado, 23 de agosto 2025, 19:47 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este sábado, concretamente sobre las 18.00 horas.

El siniestro vial ha consistido en una salida de vía con posterior vuelco en el kilómetro 30 de la carretera regional Ex-221, en el término municipal de Peraleda del Zaucejo, según detalla la Guardia Civil de Tráfico del subsector de Badajoz. Está vía, titularidad de la Junta de Extremadura, va desde la EX-103 al límite de la provincia de Córdoba, pasando por Monterrubio de la Serena.

Según el parte del Centro de Atención de urgencias y Emergencias del 112 de Extremadura, se recibió llamada en la que se alertaba de un accidente de tráfico de un vehículo, «con un ocupante no atrapado». Por el momento se desconoce la edad y el alcance de las heridas del conductor.

Desde el 112 Extremadura se activaron dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES), una medicalizada y otra desde el PAC de Zalamea de la Serena. Además, también se desplazaron hasta el lugar agentes de la Guardia Civil y un equipo de emergencias de carreteras de la EX-211.