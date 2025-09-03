HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Guardia Civil rescata un búho real herido y desorientado en Puebla de Alcocer

La protectora Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) de la localidad de Villafranca de los Barros se ha hecho cargo del animal

R. H.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:48

Herido y desorientado. Así se encontraba un búho real en Puebla de Alcocer que han rescatado agentes de la Guardia Civil en el término municipal.

Los hechos sucedieron ayer, cuando dentro de los dispositivos de servicio en el polígono industrial del municipio, efectivos de la Benemérita observaron la presencia de un ejemplar de esta especie agazapago y desorientado. A simple vista, presentaba quemaduras en una de sus alas.

Ante el hallazgo del animal, al tratarse de una Especie Silvestre en Régimen de Protección Especial (LESPRES), los agentes realizaron gestiones con el Centro de Recuperación de Aves y tras pasar aviso a la protectora Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) de la localidad de Villafranca de los Barros, sus componentes se personaron en dependencias oficiales de la Guardia Civil para hacerse cargo de la rapaz.

El animal fue trasladado a sus instalaciones, donde sana de sus heridas para qeu posteriormente se intente que pueda volver a su medio natural.

Ahora la Guardia Civil realiza gestiones de investigación para poder determinar las causas que produjeron al animal las quemaduras en su ala.

