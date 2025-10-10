Fuente del Maestre celebra una clase práctica de la Escuela Taurina de la Diputación
Redacción
Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00
La plaza de toros acogerá este sábado 11 de octubre, a partir de las 17.00 horas, una clase práctica y gratuita de la Escuela ... de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz.
En este espectáculo taurino se lidiarán 6 novillos de la ganadería sevillana de Campos Peña, de encaste murube-urquijo. Y actuarán alumnos de distintas escuelas taurinas del país: José Jacobo Robledo (de la E.T. CÍTAR), Óscar Campos (de la E.T. Yiyo de Madrid), Juan José Rodríguez (de la E.T. Andalucía), Manuel León (de la E.T. Badajoz), Santi García (de la E.T. Albacete), y Francisco Jesús Méndez (de la E.T. Badajoz).
