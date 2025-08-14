Fraudes para conseguir el carné: dispositivos electrónicos y suplantación de identidad

R. H. Jueves, 14 de agosto 2025, 12:11 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha sorprendido en Badajoz y Mérida a siete personas que pretendían superar los exámenes de conducir de manera fraudulenta y a una más que se desplazó hasta el centro de exámenes conduciendo con el carné sin puntos.

En Badajoz, cinco personas pretendían superar los exámenes con sofisticadso dispositivos electrónicos ocultos bajo la ropa que permitía recibir las respuestas en tiempo real desde el exterior: micro-cámaras inalámbricas, módems WiFi, telefonía móvil y micro auriculares Bluetooth. Estos medios se consideran no autorizados reglamentariamente en las pruebas para obtención y recuperación de permisos y otras autorizaciones administrativas para conducir, o colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos, según el artículo 77 de la Ley de Seguridad Vial, por los que se les retiró y se les denunció por infracción muy grave. Se enfrentan a sanciones de 500 euros y a la prohibición de volver a examinarse hasta que no hayan transcurrido seis meses.

En Mérida, se arrestó a otra persona tras suplantar la identidad de otra en la realización de la prueba y se ha investigado a la usurpada, que se encuentra en la provincia de Huelva. Está acusado de usurpación de estado civil y falsedad documental.

También en la capital autonómica, otra persona ha sido investigada por trasladarse dese su localidad de residencia hasta la sala de exámenes conduciendo un vehículo sin permiso de conducción, ya que lo tenía retirado por pérdida de puntos. Fue sosprendido cuando conducía después de realizar la prueba.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Mérida.

Desde el inicio del verano, la Benemérita ha intensificado la inspección en los éxamenes ante la gran demanda para realizar pruebas de diferentes permisos de conducir. El objetivo de estas actuaciones de colaboración conjunta entre el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura y la Jefatura Provincial de Badajoz, es garantizar la legalidad y transparencia del proceso de obtención del permiso de conducción, así como la seguridad vial en general.