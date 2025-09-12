La explanada del mercado de Almendralejo continuará como aparcamiento Será de forma temporal hasta que se inicien las obras que cambiarán por completo la imagen actual de esta superficie

Paco Galeano Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento almendralejense dará forma y regularizará la explanada que se encuentra delante de la puerta principal del reformado mercado de abastos y seguirá usando está superficie como aparcamientos. Lo hace de forma temporal, hasta que se inicien en 2026 las obras de reforma de la plaza, y para facilitar hasta entonces las compras por parte de los usuarios del nuevo mercado que tiene previsto abrir sus puertas el martes de la próxima semana, así como facilitar también el estacionamiento tanto a los residentes de la zona como a los usuarios de otros comercios de la zona.

En la jornada de ayer, el Boletín Oficial de la Provincia publicaba un anuncio con los detalles sobre la configuración de la plaza que, una vez sea señalizada de forma horizontal, pasará a contar con 35 plazas de aparcamiento para turismos, siete plazas para motocicletas y cuatro dedicadas a la carga y descarga.

i

www.hoyalmendralejo.es

Lo que se descarta por el momento es que estás nuevas plazas, que ya se venían utilizando por parte de los vecinos desde meses después del cierre del anterior mercado, tengan rotación, por lo que las de carácter general no contarán con limitaciones sobre el tiempo de estacionamiento. Las únicas serán las dedicadas a la carga y descarga que contarán con un horario restringido de 9.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes.

Plazas restringidas

También se reservarán dos plazas para personas con movilidad reducida, que funcionarán durante las 24 horas, y 16 para los adjudicatarios de alguno de los puestos del propio mercado. Su horario, para estos últimos, de uso restringido será de 08.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a sábado, excluyendo los festivos, con un tiempo máximo de estacionamiento de dos horas. Para su uso los conductores tendrán que disponer de manera visible en el salpicadero de su vehículo el disco horario de control oficial expedido por la Concejalía de Mercado del Ayuntamiento almendralejense.

Temas

Almendralejo