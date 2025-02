Esther Merino ofrece el sábado un espectáculo que espera que «sea inolvidable»

Pablo Cordovilla Jueves, 9 de mayo 2024, 08:24 | Actualizado 09:41h. Comenta Compartir

La cantaora ganadora de la Lámpara Minera 2022, máximo galardón del cante flamenco, ofrece un concierto este sábado, 11 de mayo, en Alburquerque.

Esther Merino lleva sangre alburquerqueña en sus venas, la de su madre, razón por la que siempre ha estado muy unida a la villa del Castillo de Luna, donde es fácil encontrarla, como también en el santuario de la patrona, la Virgen de Carrión, de la que reconoce ser devota. «Siempre llevo una pequeña estampilla de la Virgen en la maleta y una medalla en mi pecho, porque me ayuda, me apoya, me da seguridad sentirla cerca», asegura.

La cantaora, que viene de interpretar 'El Amor Brujo' de Manuel de Falla el pasado 28 de abril en el teatro de 'L'Atrium' en Lyon (Francia), donde estuvo acompañada por la sinfónica Sweet Orchestra, estará arropada ahora en Alburquerque por el Niño Seve –bordón minero 1993– a la guitarra, y las palmas de Richard Gutiérrez y Samu Raya.

«Ofreceremos un espectáculo donde no faltarán los jaleos y los tangos, fandangos, bulerías, alegrías y soleás, para pasar una noche muy bonita y que espero sea inolvidable», concluye.