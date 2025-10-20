HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Don Benito renueva el acuerdo para proteger a las víctimas de violencia machista

E. Domeque

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Don Benito ha renovado el acuerdo del sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Viogén). Se trata de un convenio para reforzar la colaboración entre administraciones locales y el Ministerio de Interior con el fin de mejorar la colaboración entre los diferentes cuerpos de seguridad, con una mayor involucración de la Policía Local en este tipo de crímenes.

«Refuerza la protección y la seguridad de las víctimas de violencia de género en nuestra ciudad», expresaba tras la firma la alcaldesa Elisabeth Medina. Cabe recordar que el pasado mes de agosto se produjo en Don Benito el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su marido. «Es una situación muy preocupante que nos obliga reforzar la coordinación entre instituciones», explicó el delegado de Gobierno, José Luis Quintana.

