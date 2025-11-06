La Diputación de Badajoz impulsa en La Codosera un curso gratuito en 'Gestión de la Restauración'
P. Cordovilla
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El Proyecto FACER de la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha una acción formativa para impulsar el empleo. Se trata del curso especializado en ' ... Gestión de la Restauración', que se impartirá en la localidad de La Codosera a partir del próximo diciembre. Esta formación gratuita está diseñada específicamente para el territorio CID Lácara–Los Baldíos y tiene como objetivo dotar de competencias profesionales avanzadas a personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral.
El curso se enfoca en proporcionar conocimientos y habilidades esenciales para la gestión eficiente de negocios de restauración, abarcando desde la manipulación de alimentos hasta la atención al cliente.
