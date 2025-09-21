HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CSIF insta al Ayuntamiento de Don Benito a cumplir la ley en los procesos selectivos

Estrella Domeque

Estrella Domeque

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura ha exigido a los grupos municipales del Ayuntamiento de Don Benito que los procesos de selección de personal de esta Administración local se deben conformar acorde a ley.

El sindicato se ha pronunciado tras la denuncia pública del PSOE local sobre posibles casos de «enchufismo», de los que se ha defendido el equipo de Gobierno alegando que los procesos cumplen con la legalidad. CSIF recuerda que dejó por voluntad propia de asistir como observadores a los tribunales de oposiciones.

Desde CSIF aseguran que no se tienen en cuenta sus peticiones sobre el cumplimiento estricto de la normativa en los procesos selectivos del Ayuntamiento. Su rechazo a participar en los procesos se tomó «al no querer ser cómplices de las irregularidades cometidas en la designación de sus miembros ni, por tanto, en dichos procesos».

Por último, denuncian que desde la Junta de Personal no se están atendiendo las demandas de trabajadores, ni se respetan los reglamentos.

