Cordobilla elegirá alcalde el 17 de noviembre, tras las generales El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes esa fecha, pendiente desde el verano CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 20 septiembre 2019, 17:55

Los vecinos de Cordobilla de Lácara (915 habitantes, 787 de ellos con derecho a voto, mancomunidad Lácara-Los Baldíos) votarán dos veces en una semana. La primera vez, el 10 de noviembre, por la repetición de las elecciones generales. El siguiente domingo, 17, para designar la nueva Corporación local. La convocatoria para elegir alcalde cordobillano el 17N fue fijada este viernes en Consejo de Ministros.

Cordobilla es junto a la localidad valenciana de La Granja de la Costera los dos municipios españoles que deben repetir elecciones locales al estimar la Junta Electoral Central que se detectaron irregularidades que conllevaron declarar nulos los resultados de sus únicas mesas electorales.

Antonio Cruz, alcalde en funciones y candidato a la reelección por Extremeños, pidió la repetición electoral en el municipio pacense por varias «anomalías». Se encontraron en la urna más papeletas de candidaturas votadas que sobres (647 por 645).

Además, la presidenta de la única mesa electoral decidió, asegura que tras consultarlo con la Junta Electoral de Zona, retirar al azar una papeleta de cada urna (comicios locales, autonómicos y europeos) colocada. Es el hecho que desencadenó realmente la repetición de los comicios para la Junta Electoral. El resultado provisional de las elecciones del 26 de mayo en Cordobilla arrojó 226 votos para el PSOE (3 ediles), 225 para Extremeños (3) y 125 para Cs (1 edil).

Según lo estipulado en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, habrá elecciones locales el 17 de noviembre sin campaña electoral previa. Esto es, no habrá mítines. El proceso electoral en Cordobilla de Lácara queda ceñido al acto de la votación.

La repetición de los comicios municipales en Cordobilla ha quedado fijado para el 17N y no para el 10N, como las elecciones generales, porque el Consejo de Ministros no adoptó esa decisión antes de la reunión de este viernes. Por cuestión de plazos, al no haberlo aprobado en el anterior Consejo, queda fijado ahora para esa fecha.