Este es el cartel de Contempopránea 2024

María Fernández Cáceres Jueves, 11 de abril 2024, 19:09

Contempopránea ya ha cerrado el cartel para su edición número 28, que tendrá lugar del 1 al 3 de agosto de este año en el baluarte de San Blas de Olivenza. La organización ya ha anunciado todos los nombres de grupos y artistas que estarán presente en el festival de música indie, que acogerá la localidad pacense por tercer año consecutivo.

La veterana banda neoyorkina Nada Surf ha sido la última confirmación del cartel de 2024, al que se han sumado en las últimas semanas los grupos Vosotras veréis, Balarrasa, Mercromina y Las Yhasys.

El concierto de este grupo de rock alternativo liderado por Matthew Cays será el sábado, 3 de agosto. El próximo mes de mayo, la banda formada en 1992 adelantará el primer single de su nuevo álbum, que saldrá en septiembre de este año. El grupo cuenta con diez álbumes de estudio, entre ellos 'High/Low (1996), Let Go (2002), Lucky (2008), You Know who you are (2016) y 'Never not together' (2020).

El resto del cartel está compuesto por El columpio asesino, Sidonie, Surfin'Bichos, Mercromina, Chucho, Los Punsetes, Sr Chinarro, Karavana, Melenas, Niña Polaca, La Paloma, Mujeres, Rocío Saiz, Jordana B y Nadie Patin. Además, actuarán Satelitrex Skam DJs, Fotomatón DJs y Contempopraneo DJ.

Se puede adquirir un abono general que da acceso al festival al completo por 50 euros en la plataforma de entradas de conciertos y festivales Wegow. También hay abonos por días, que cuestan 40 euros cada uno.

Los menores de 12 años pagan una entrada simbólica de 5 euros (que también se reserva en la plataforma web) y a partir de esta edad, pagan entrada general.

Los menores de 15 años deberán ir acompañados de sus padres y en la entrada, deberán presentar el DNI de su padre o madre, el suyo y una autorización firmada. Los jóvenes de 16 y 17 años también deberán presentar dicha autorización junto a su documento de identidad.

En la última edición, Los Planetas fueron cabeza de cartel. La banda de Jota, el vocalista del grupo de rock indie de los noventa y una de las más influyentes dentro de su género en el panorama nacional fue una de las más esperadas del festival.

El evento incluyó otros imprescindibles de la escena indie como La Habitación Roja, Dorian, León Benaventa, La Bien Querida, Los fersones Rebeldes y Triángulo de Amor Bizarro.

