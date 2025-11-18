HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ZAFRA

Capataces y costaleros compartieron en Zafra su legado en la tertulia 'El Martillo'

David Apolo

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

La Cofradía y Hermandad del Milagroso Cristo de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Salud y Nuestra Señora de la Caridad celebró el pasado sábado en la capilla del Arco Jerez la tertulia cofrade 'El Martillo', dedicada a los capataces y costaleros.

Los protagonistas de la tertulia, moderada por el diputado de Juventud, Fran García, fueron los zafrenses Manuel Regatero Bote y Mario Regatero Tomillo, padre e hijo respectivamente, y los sevillanos Rafael Díaz Talaverón y José Manuel Rodríguez Pérez. Todos ellos destacados capataces y costaleros con una dilatada experiencia en la Semana Santa.

El acto contó con la asistencia del concejal de Educación, Javier Domingo Jaramillo, la hermana mayor de la Humildad y Paciencia, Silvia Rodríguez, junto a varios miembros de la junta de gobierno.

La tertulia fue un espacio de debate en torno al mundo del costal y de la Semana Santa, donde se habló del papel de los costaleros y de los capataces, de la labor que realizan las hermandades y cofradías, tendencias en la indumentaria del costalero y del relevo generacional.

