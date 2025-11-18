HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LOS SANTOS

El Ayuntamiento de Los Santos pide subvención para el Programa Escala en Jardinería

Lucio Poves

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de los Santos de Maimona ha presentado solicitud de subvención para un nuevo Programa de formación y empleo Escala (antiguas Escuela Taller), con la especialidad de Jardinería. En el caso de que se conceda la subvención, se pondrá en marcha, previsiblemente, a finales de año.

Para participar en el programa, las personas interesadas, además de otros requisitos que se especifican en la normativa que lo regula, deben estar desempleadas, ser mayores de 18 años, y haber comunicado en el Centro de Empleo de Zafra, directamente o a través del Ayuntamiento, que quieren participar en el Programa Escala.

Para más información y gestiones, las personas interesadas pueden acudir a la Oficina de Promoción Empresarial, Empleo, Desarrollo Local e Innovación del Ayuntamiento (Lola Soto).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  4. 4 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  5. 5

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  6. 6 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  7. 7 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz
  8. 8

    Los dueños del Complejo Álvarez de Cáceres negocian su venta tras el cierre de Aralia
  9. 9

    Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre
  10. 10

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Los Santos pide subvención para el Programa Escala en Jardinería