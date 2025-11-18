El Ayuntamiento de Los Santos pide subvención para el Programa Escala en Jardinería

Lucio Poves Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de los Santos de Maimona ha presentado solicitud de subvención para un nuevo Programa de formación y empleo Escala (antiguas Escuela Taller), con la especialidad de Jardinería. En el caso de que se conceda la subvención, se pondrá en marcha, previsiblemente, a finales de año.

Para participar en el programa, las personas interesadas, además de otros requisitos que se especifican en la normativa que lo regula, deben estar desempleadas, ser mayores de 18 años, y haber comunicado en el Centro de Empleo de Zafra, directamente o a través del Ayuntamiento, que quieren participar en el Programa Escala.

Para más información y gestiones, las personas interesadas pueden acudir a la Oficina de Promoción Empresarial, Empleo, Desarrollo Local e Innovación del Ayuntamiento (Lola Soto).