FUENTE DEL MAESTRE

Se aplaza la I marcha solidaria por el cáncer debido al mal tiempo

Redacción

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La I Marcha Solidaria por el Cáncer en Fuente del Maestre, prevista para hoy sábado, y organizada por la Asociación Oncológica Extremeña en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad, se ha aplazado debido a las previsiones meteorológicas adversas.

Así lo comunicó Esther Méndez, delegada de AOEX-Zafra y Comarca, quien informó que «a las personas que hayan comprado los dorsales se les devolverá el dinero en el mismo establecimiento donde los compraron».

Anunció además que, una vez que pasen las fiestas navideñas, se propondrá una nueva fecha, «posiblemente en el mes de febrero. Esta vez no ha podido ser, pero seguro que conseguiremos volver a organizar una gala maravillosa y una marcha en la que esperamos participen todos los fontaneses, y que así apoyemos a pacientes y familiares».

