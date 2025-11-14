HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salida de la carrera desde el parque de la Constitución. HOY

Las ampas de Villanueva de la Serena recaudan 2.500 euros contra la leucemia

E. Domeque

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El evento 'La vuelta al cole contra la leucemia. Uno entre cien mil' ha conseguido recaudar alrededor de 2.500 euros que serán destinados a la investigación de esta enfermedad. Se trata de una iniciativa de las ampas de los colegios villanovenses que cumplía este pasado sábado su segunda edición.

Una actividad que tiene como objetivo solidarizarse con los niños que padecen leucemia, además de con sus familias; al tiempo que la actividad supone recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. Está organizada por las ampas de los colegios Conquistadores, Santiago Apóstol, Virgen del Pilar, San José, Cruz del Río y Miguel de Cervantes.

La carrera, sin carácter competitivo, comenzó desde el parque de la Constitución y recorrió las calles más céntricas de la ciudad. Además, los participantes, pudieron disfrutar de actividades deportivas y musicales a lo largo de la tarde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  5. 5

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  6. 6 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  7. 7 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  8. 8 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las ampas de Villanueva de la Serena recaudan 2.500 euros contra la leucemia

Las ampas de Villanueva de la Serena recaudan 2.500 euros contra la leucemia