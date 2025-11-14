Las ampas de Villanueva de la Serena recaudan 2.500 euros contra la leucemia

E. Domeque Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El evento 'La vuelta al cole contra la leucemia. Uno entre cien mil' ha conseguido recaudar alrededor de 2.500 euros que serán destinados a la investigación de esta enfermedad. Se trata de una iniciativa de las ampas de los colegios villanovenses que cumplía este pasado sábado su segunda edición.

Una actividad que tiene como objetivo solidarizarse con los niños que padecen leucemia, además de con sus familias; al tiempo que la actividad supone recaudar fondos para la investigación de la enfermedad. Está organizada por las ampas de los colegios Conquistadores, Santiago Apóstol, Virgen del Pilar, San José, Cruz del Río y Miguel de Cervantes.

La carrera, sin carácter competitivo, comenzó desde el parque de la Constitución y recorrió las calles más céntricas de la ciudad. Además, los participantes, pudieron disfrutar de actividades deportivas y musicales a lo largo de la tarde.