El 45º Premio Felipe Trigo se falla esta noche en el Palacio de Congresos de Villanueva

E. Domeque Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Palacio de Congresos acoge esta noche la gala de la 45ª edición del Premio Literario Felipe Trigo. Se trata de un premio ya consolidado como uno de los más prestigiosos del panorama literario nacional que sitúa a Villanueva de la Serena en el mapa como referente cultural.

Durante la velada literaria se dará a conocer la obra ganadora entre las 10 novelas finalistas seleccionadas entre las 267 presentadas a esta edición. Son 63 más que el pasado año.

Los títulos de estas novelas son 'Pelman 1,2,3 Madrid', 'Al final de las voces', 'El viajero de las catedrales', 'Margot tiene nombre', 'El hospital de la piedra', 'Madriguera', '54 días', 'Escalas', 'El eco del pasado' y 'La verdad oculta'. Unas obras seleccionadas por la comisión lectora durante los últimos meses.

Las novelas finalistas han sido ya leídas por el jurado, que este año está presidido por el escritor aragonés Javier Sierra, único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas entre los diez libros más vendidos en los Estados Unidos y que cuenta con numerosos premios. El resto de los miembros del jurado son dos integrantes de la comisión lectora, el ganador y finalista del pasado año, una representante de la UEx; así como otra de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, y otro de la Fundación José Manuel Lara.

La gala será presentada por Ana Pecos y Juan Pedro Sánchez. Mientras que la actuación musical que la amenizará correrá a cargo del músico y cantautor Pedro Pastor. Tras la gala, se llevará a cabo un cóctel en el restaurante Casablanca.

Por otra parte, con motivo de la celebración de este premio, este pasado miércoles se celebró un encuentro con la periodista y escritora Nieves Concostrina.